В разных районах Киева слышны выстрелы и взрывы

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве начались серьезные бои. Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарке за последние 10 минут. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, передает УНН.