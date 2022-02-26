В разных районах Киева слышны выстрелы и взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве начались серьезные бои. Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарке за последние 10 минут. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, передает УНН.
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“Срочно идите в укрытие, это не шутки, спасайте жизни себя и близких”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Киеве в районе Троещины раздаются взрывы — российские военные пытаются атаковать ТЭЦ, ВСУ дают бой.