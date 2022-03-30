У різних районах Херсонщини тривають вибухи та обстріли, є жертви – ОДА

Цитата

"Тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах (Херсонської – ред.) області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфрастуктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 29 березня зранку озброєні групи росіян почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.



