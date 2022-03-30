У різних районах Херсонщини тривають вибухи та обстріли, є жертви – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У різних районах Херсонської області тривають сильні вибухи та обстріли. Серед цивільного населення є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє Херсонська ОДА, передає УНН.
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"Тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах (Херсонської – ред.) області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфрастуктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, нажаль, вбиті. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 29 березня зранку озброєні групи росіян почали обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.