В разных районах Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы, есть жертвы – ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В разных районах Херсонской области продолжаются сильные взрывы и обстрелы. Среди гражданского населения есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
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"Продолжаются сильные взрывы и обстрелы в разных районах (Херсонской - ред.) области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные жители сообщают об уничтоженной инфрастуктуре, жилых домах. Также среди гражданского населения есть пострадавшие и, к сожалению, убитые. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 29 марта утром вооруженные группы россиян начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.