В разных районах Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы, есть жертвы – ОГА

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"Продолжаются сильные взрывы и обстрелы в разных районах (Херсонской - ред.) области. Больше всего пострадали Бериславский и Каховский районы. Местные жители сообщают об уничтоженной инфрастуктуре, жилых домах. Также среди гражданского населения есть пострадавшие и, к сожалению, убитые. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Дополнение

Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 29 марта утром вооруженные группы россиян начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.



