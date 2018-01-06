У Різдвяну ніч столичний транспорт працюватиме на три години довше
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У ніч з 6 на 7 січня у Києві роботу наземного пасажирського транспорту та метрополітену буде продовжено на три години. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
Повідомляється, що столичний фунікулер буде працювати до 2.00.
Окрім того, 7 січня з 12.00 до 15.00 буде змінено шлях проходження тролейбусних маршрутів №№ 6,16,18.
Зокрема, тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть зі змінами від Мінського масиву до ст.м. "Лук'янівська", маршрут № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, маршрут № 18 курсуватиме від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.
Разом з тим, в КМДА зазначили, що автобуси маршруту №№ 24, 114 курсуватимуть по трасі руху робочого дня.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.