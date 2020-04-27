У Рівному відкрили провадження за фактом вандалізму над пам’ятником танкістам
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Рівному невідомі особи пошкодили пам’ятник загиблим танкістам, написавши на ньому "Слава ДНР". Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Рівненської області.
"Сьогодні, 27 квітня, о 8-ій ранку надійшло повідомлення, що невідомі особи пошкодили пам’ятник загиблим танкістам на вулиці Островського в обласному центрі", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що невідомі особи нанесли на стелу червоною фарбою два написи. Працівники комунальної служби фарбу змили.
"Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (наруги над могилою або іншим місцем поховання)", - додали у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Рівному щодо пам’ятника радянським танкістам невідомі скоїли акт вандалізму та написали "Слава ДНР".