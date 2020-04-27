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У Рівному відкрили провадження за фактом вандалізму над пам’ятником танкістам

У Рівному відкрили провадження за фактом вандалізму над пам’ятником танкістам

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Рівному невідомі особи пошкодили пам’ятник загиблим танкістам, написавши на ньому "Слава ДНР". Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Рівненської області.

"Сьогодні, 27 квітня, о 8-ій ранку надійшло повідомлення, що невідомі особи пошкодили пам’ятник загиблим танкістам на вулиці Островського в обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що невідомі особи нанесли на стелу червоною фарбою два написи. Працівники комунальної служби фарбу змили.

"Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (наруги над могилою або іншим місцем поховання)", - додали у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Рівному щодо пам’ятника радянським танкістам невідомі скоїли акт вандалізму та написали "Слава ДНР".

Українські Національні Новини

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