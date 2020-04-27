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В Ровно открыли производство по факту вандализма над памятником танкистам

В Ровно открыли производство по факту вандализма над памятником танкистам

Киев  •  УНН

 • 12742 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Ровно неизвестные лица повредили памятник погибшим танкистам, написав на нем "Слава ДНР". Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ровенской области.

"Сегодня, 27 апреля, в 8 утра поступило сообщение, что неизвестные лица повредили памятник погибшим танкистам на улице Островского в областном центре", - говорится в сообщении.

Установлено, что неизвестные лица нанесли на стелу красной краской две надписи. Работники коммунальной службы краску смыли.

"Ведомости по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения)", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщалось в УНН ранее, в Ровно на памятнике советским танкистам неизвестные совершили акт вандализма и написали "Слава ДНР".

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