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У Рівному спаплюжили пам'ятник радянським танкістам: на місці працюють слідчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Рівному щодо пам’ятника радянським танкістам невідомі скоїли акт вандалізму та написали "Слава ДНР". На місці події працюють слідчі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Рівненській області.

"Так, до поліції надійшло таке повідомлення про акт вандалізму на пам’ятнику танкістам. Наразі там працюють слідчі, буде вирішуватися питання щодо кваліфікації справи", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, невідомі пошкодили виставку “Століття нескорених” на Майдані Незалежності, Національний музей Революції Гідності підготував заяву в поліцію. 

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