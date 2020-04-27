У Рівному спаплюжили пам'ятник радянським танкістам: на місці працюють слідчі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Рівному щодо пам’ятника радянським танкістам невідомі скоїли акт вандалізму та написали "Слава ДНР". На місці події працюють слідчі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Рівненській області.
"Так, до поліції надійшло таке повідомлення про акт вандалізму на пам’ятнику танкістам. Наразі там працюють слідчі, буде вирішуватися питання щодо кваліфікації справи", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, невідомі пошкодили виставку “Століття нескорених” на Майдані Незалежності, Національний музей Революції Гідності підготував заяву в поліцію.