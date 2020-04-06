У Києві на Майдані вандали пошкодили виставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні вночі невідомі пошкодили виставку “Століття нескорених” на Майдані Незалежності, Національний музей Революції Гідності підготував заяву в поліцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку музею у Facebook.
“Сьогодні вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку „Століття нескорених“ на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у проекті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел.
“Яка мета керувала вандалами, залишається питанням. Музей підготував заяву в поліцію”, — наголосили в музеї.
Нагадаємо, до Голованівського районного суду області надіслали матеріали кримінального провадження стосовно киянина, який вчинив вандалізм на меморіальних комплексах жертвам Голокосту в Кіровоградській та Миколаївській областях.