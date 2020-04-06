В Киеве на Майдане вандалы повредили выставку

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83726 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100087 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102277 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101557 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98084 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104414 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве на Майдане вандалы повредили выставку

В Киеве на Майдане вандалы повредили выставку

Киев  •  УНН

 • 15578 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня ночью неизвестные повредили выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости, Национальный музей Революции Достоинства подготовил заявление в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчено нашу выставку "Век непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте использовано фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников.

"Какая цель руководила вандалами, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию", - отметили в музее.

Напомним, в Голованевский районный суд области прислали материалы уголовного производства в отношении киевлянина, который совершил вандализм на мемориальных комплексах жертвам Холокоста в Кировоградской и Николаевской областях.

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