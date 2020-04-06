В Киеве на Майдане вандалы повредили выставку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня ночью неизвестные повредили выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости, Национальный музей Революции Достоинства подготовил заявление в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.
"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчено нашу выставку "Век непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в проекте использовано фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников.
"Какая цель руководила вандалами, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию", - отметили в музее.
Напомним, в Голованевский районный суд области прислали материалы уголовного производства в отношении киевлянина, который совершил вандализм на мемориальных комплексах жертвам Холокоста в Кировоградской и Николаевской областях.