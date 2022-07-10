У Рівненській області готові прийняти ще понад 2 300 внутрішньо переміщених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Рівненській області готові прийняти 2 331 внутрішньо переміщену особу. Про це у Telegram повідомив голова ОВА Віталій Коваль, передає УНН.
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"2 331 вільне місце. Стільки жителів області нині пропонують своє житло для переселенців у рамках урядового соціального проекту "Прихисток". Ще понад 9 тис. жителів - вже прихистили ВПО. Житло безкоштовно надають як у маленьких селах, так і у містах. Нині наша область входить у п’ятірку регіонів за кількістю вільних місць по Україні", - зазначив Коваль.
Він також додав, що зараз на Рівненщині проживає майже 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
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У Рівненській області заборонили феєрверки, їзду на авто без глушника та полювання.