У Рівненській області готові прийняти ще понад 2 300 внутрішньо переміщених осіб

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"2 331 вільне місце. Стільки жителів області нині пропонують своє житло для переселенців у рамках урядового соціального проекту "Прихисток". Ще понад 9 тис. жителів - вже прихистили ВПО. Житло безкоштовно надають як у маленьких селах, так і у містах. Нині наша область входить у п’ятірку регіонів за кількістю вільних місць по Україні", - зазначив Коваль.

Він також додав, що зараз на Рівненщині проживає майже 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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У Рівненській області заборонили феєрверки, їзду на авто без глушника та полювання.