У Рівненській області заборонили феєрверки, їзду на авто без глушника та полювання

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За його словами, сьогодні Рада оборони області схвалила певні заборони, які діятимуть до скасування режиму воєнного стану:



продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів;



рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників).



Разом з цим була введена заборона полювання на території регіону.

«Причина заборони, я думаю, зрозуміла. Сьогодні час захищати країну, а не отримувати «задоволення» в лісі. Хто хоче постріляти, запрошую до лав ЗСУ», - додав Коваль.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували проєкт щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Особливої актуальності встановлення контролю та обмеження використання піротехніки набуло у зв'язку із здійсненням росією збройної агресії проти України. Відповідний законопроект №7438 народні депутати зареєстрували у Верховній Раді.

В Україні заборонено пересування маломірних плавзасобів на водоймах країни під час воєнного стану. Також діє заборона на період воєнного стану від Державної прикордонної служби на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі, Дністровському і Будацькому лиманах, річці Дунай та річці Дніпро в межах Чернігівської області.