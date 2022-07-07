В Ровенской области запретили фейерверки, езду на автомобиле без глушителя и охоту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Ровенской области ввели запрет на использование пиротехнических средств, езду на автомобилях, не оснащенных глушителями, а также охоту на территории региона. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram, информирует УНН.
Детали
По его словам, сегодня Совет обороны области одобрил определенные запреты, которые будут действовать до отмены режима военного положения:
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- продажа и запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических средств;
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- движение транспортных средств, в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель (движение автомобилей и мотоциклов без глушителей).
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Вместе с этим был введен запрет охоты на территории региона.
«Причина запрета, я думаю, ясна. Сегодня пора защищать страну, а не получать «удовольствие» в лесу. Кто хочет пострелять, приглашаю в ряды ВСУ», - добавил Коваль.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали проект по использованию и обращению пиротехнических изделий. Особую актуальность установление контроля и ограничение использования пиротехники приобрело в связи с осуществлением россией вооруженной агрессии против Украины. Соответствующий законопроект №7438 народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде.
В Украине запрещено передвижение маломерных плавсредств на водоемах страны во время военного положения. Также действует запрет на период военного положения от Государственной пограничной службы на передвижение маломерных плавсредств в Черном море, Днестровском и Будацком лиманах, реке Дунай и реке Днепр в пределах Черниговской области.