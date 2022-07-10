В Ровенской области готовы принять еще более 2 300 внутренне перемещенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Ровенской области готовы принять 2 331 внутренне перемещенное лицо. Об этом в Telegram сообщил председатель ОВА Виталий Коваль, передает УНН.
Цитата
"2 331 свободное место. Столько жителей области сейчас предлагают свое жилье для переселенцев в рамках правительственного социального проекта "Прихисток". Еще более 9 тыс. жителей - уже приютили ВПЛ. Жилье бесплатно предоставляют как в маленьких селах, так и в городах. Сейчас наша область входит в пятерку регионов по количеству свободных мест по Украине", - отметил Коваль.
Он также добавил, что сейчас в Ровенской области проживает почти 50 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Напомним
В Ровенской области запретили фейерверки, езду на авто без глушителя и охоты.