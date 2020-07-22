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У річці Хомора виявили мор риби

У річці Хомора виявили мор риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Житомирській області в басейні річки Хомора спеціалісти екологічної інспекції виявили загибель водних живих ресурсів, передає УНН з посиланням на повідомлення Державної екологічної інспекції Поліського округу.

“До Державної екологічної інспекції Поліського округу... надійшло звернення від громадян смт Першотравенськ Баранівського району про замор водних біоресурсів. Спеціалістами Інспекції оперативно здійснено виїзд в зазначене місце з метою фіксування фактів викладених у зверненні. Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження річки Хомора, де виявлено загибель водних живих ресурсів в басейні річки на відрізку від проїздного мосту в смт Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора”, — інформують в інспекції.

Повідомляється, що працівники відділу інструментально-лабораторного контролю на місці події відібрано проби води на дослідження, заміри розчинного кисню 2,9 мл при нормі 4,0-6,0.

“Проведено підрахунок загиблої по видах риби та буде проведено розрахунок збитків. Матеріали готуються для передачі до поліції з метою встановлення винних осіб”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня 2019 року суд зупиняв виробництво ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика Україна”, яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.

Уже в середині січня тодішній в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов повідомив, що картонно-паперова фабрика знову здійснила залповий скид у річку Хомора, інспектори відібрали пробу води.

Як повідомляв УНН, раніше мор риби виявили на Харківщині.

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