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В реке Хомора обнаружили мор рыбы

В реке Хомора обнаружили мор рыбы

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В Житомирской области в бассейне реки Хомора специалисты экологической инспекции обнаружили гибель водных живых ресурсов, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной экологической инспекции Полесского округа.

"В Государственную экологическую инспекцию Полесского округа... поступило обращение от граждан пгт Першотравенск Барановского района о заморе водных биоресурсов. Специалистами Инспекции оперативно осуществлен выезд в указанное место с целью фиксирования фактов, изложенных в обращении. Совместно с работниками полиции, рыбоохранного патруля, общественности проведено обследование реки Хомора, где обнаружена гибель водных живых ресурсов в бассейне реки на участке от проездного моста в пгт Першотравенск к месту слияния рек Случь и Хомора", - информируют в инспекции.

Сообщается, что сотрудники отдела инструментально-лабораторного контроля на месте происшествия отобрали пробы воды на исследование, замеры растворимого кислорода 2,9 мл при норме 4,0-6,0.

"Проведен подсчет погибшей по видам рыбы и будет проведен расчет убытков. Материалы готовятся для передачи в полицию с целью установления виновных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля 2019 года суд останавливал производство ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина", долгое время загрязнявшего своими сбросами реки в Хмельницкой и Житомирской областях.

Уже в середине января тогдашний и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что картонно-бумажная фабрика вновь осуществила залповый сброс в реку Хомора, инспекторы отобрали пробы воды.

Как сообщал УНН, ранее мор рыбы обнаружили в Харьковской области.

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