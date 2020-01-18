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Забруднення річки Хомора: Фірсов заявив про черговий скид вод фабрикою

Київ • УНН

 • 20061 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні вночі ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика" здійснила залповий скид у річку Хомора, інспектори вже відібрали пробу води. Про це написав виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на свої сторінці в Facebook, передає УНН.

Забруднення річки Хомора: Фірсов заявив про черговий скид вод фабрикою

"Кричуща ситуація, сьогодні отримав інформацію, що вночі у Хмельницькій області Понінківська картонно-паперова фабрика здійснила залповий скид у річку Хомора. Оперативно у четвертій ранку на місце виїхали інспектори Поліського округу ДЕІ і відібрали проби води", - написав Фірсов.

Так, з його слів, ситуація з річками Хомора і Случ триває вже декілька років, адже паперова фабрика регулярно скидає зворотні води у річку Хомора, "чим буквально труїть жителів Хмельницької і Житомирської областей".

Зазначається, що Хомора є джерелом питного водопостачання для жителів Полонського району, а водопостачання міста Новограда-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ.

"Так само у річках регулярно гине риба і інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу було розраховані збитки внаслідок загибелі риби - більше 21 млн грн", - повідомив очільник Держекоінспекції.

Через це 16 травня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації. У той час, як ДЕІ у Хмельницькій області звернулась до суду з вимогою призупинити діяльність ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика".

"І у липні минулого року Волинський окружний адміністративний суд задовільнив вимогу у повному обсязі. Однак було подано апеляцію, і вже у грудні Восьмий Апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував це рішення. Тобто фабрика і надалі може труїти дві області. Чи зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!" - написав Фірсов.

Нагадаємо, 23 липня 2019 року суд зупиняв виробництво ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика Україна”, яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.

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