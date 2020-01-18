Забруднення річки Хомора: Фірсов заявив про черговий скид вод фабрикою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні вночі ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика" здійснила залповий скид у річку Хомора, інспектори вже відібрали пробу води. Про це написав виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на свої сторінці в Facebook, передає УНН.
"Кричуща ситуація, сьогодні отримав інформацію, що вночі у Хмельницькій області Понінківська картонно-паперова фабрика здійснила залповий скид у річку Хомора. Оперативно у четвертій ранку на місце виїхали інспектори Поліського округу ДЕІ і відібрали проби води", - написав Фірсов.
Так, з його слів, ситуація з річками Хомора і Случ триває вже декілька років, адже паперова фабрика регулярно скидає зворотні води у річку Хомора, "чим буквально труїть жителів Хмельницької і Житомирської областей".
Зазначається, що Хомора є джерелом питного водопостачання для жителів Полонського району, а водопостачання міста Новограда-Волинського Житомирської області здійснюється з річки Случ.
"Так само у річках регулярно гине риба і інші живі організми. У квітні минулого року ДЕІ Поліського округу було розраховані збитки внаслідок загибелі риби - більше 21 млн грн", - повідомив очільник Держекоінспекції.
Через це 16 травня минулого року Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів і Президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ на Житомирщині і Хмельниччині зоною надзвичайної екологічної ситуації. У той час, як ДЕІ у Хмельницькій області звернулась до суду з вимогою призупинити діяльність ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика".
"І у липні минулого року Волинський окружний адміністративний суд задовільнив вимогу у повному обсязі. Однак було подано апеляцію, і вже у грудні Восьмий Апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував це рішення. Тобто фабрика і надалі може труїти дві області. Чи зробило керівництво фабрики якісь висновки? Однозначно ні!" - написав Фірсов.
Нагадаємо, 23 липня 2019 року суд зупиняв виробництво ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика Україна”, яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.