Загрязнение реки Хомора: Фирсов заявил об очередном сбросе вод фабрикой

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 18199 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 31423 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 47362 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 87547 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 148822 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 150502 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 208509 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199865 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 424621 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231898 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
50%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 28533 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 33555 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 30450 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 23883 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 12300 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 179347 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 165859 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 252594 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 424621 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 528463 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 87547 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 55166 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 53267 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 59737 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 90089 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Загрязнение реки Хомора: Фирсов заявил об очередном сбросе вод фабрикой

Киев • УНН

 • 20061 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня ночью ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика" осуществила залповый сброс в реку Хомора, инспекторы уже отобрали пробы воды. Об этом написал исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Загрязнение реки Хомора: Фирсов заявил об очередном сбросе вод фабрикой

"Кричащая ситуация, сегодня получил информацию, что ночью в Хмельницкой области Понинковская картонно-бумажная фабрика осуществила залповый сброс в реку Хомора. Оперативно в четыре утра на место выехали инспекторы Полесского округа ГЭИ и отобрали пробы воды", - написал Фирсов.

Так, с его слов, ситуация с реками Хомора и Случь продолжается уже несколько лет, ведь бумажная фабрика регулярно сбрасывает сточные воды в реку Хомора, "чем буквально травит жителей Хмельницкой и Житомирской областей".

Отмечается, что Хомора является источником питьевого водоснабжения для жителей Полонского района, а водоснабжение города Новоград-Волынского Житомирской области осуществляется из реки Случь.

"Так же в реках регулярно гибнет рыба и другие живые организмы. В апреле прошлого года ГЭИ Полесского округа были рассчитаны убытки вследствие гибели рыбы - более 21 млн грн", - сообщил глава Госэкоинспекции.

Из-за этого 16 мая прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь в Житомирской и Хмельницкой областях зоной чрезвычайной экологической ситуации. В то время, как ГЭИ в Хмельницкой области обратилась в суд с требованием приостановить деятельность ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика".

"И в июле прошлого года Волынский окружной административный суд удовлетворил требование в полном объеме. Однако была подана апелляция, и уже в декабре Восьмой апелляционный административный суд Львова отменил это решение. То есть фабрика и в дальнейшем может травить две области. Сделало ли руководство фабрики какие-то выводы? Однозначно нет!" - написал Фирсов.

Напомним, 23 июля 2019 года суд останавливал производство ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина", которая долгое время загрязняла своими сбросами реки в Хмельницкой и Житомирской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00