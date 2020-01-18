Загрязнение реки Хомора: Фирсов заявил об очередном сбросе вод фабрикой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня ночью ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика" осуществила залповый сброс в реку Хомора, инспекторы уже отобрали пробы воды. Об этом написал исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Кричащая ситуация, сегодня получил информацию, что ночью в Хмельницкой области Понинковская картонно-бумажная фабрика осуществила залповый сброс в реку Хомора. Оперативно в четыре утра на место выехали инспекторы Полесского округа ГЭИ и отобрали пробы воды", - написал Фирсов.
Так, с его слов, ситуация с реками Хомора и Случь продолжается уже несколько лет, ведь бумажная фабрика регулярно сбрасывает сточные воды в реку Хомора, "чем буквально травит жителей Хмельницкой и Житомирской областей".
Отмечается, что Хомора является источником питьевого водоснабжения для жителей Полонского района, а водоснабжение города Новоград-Волынского Житомирской области осуществляется из реки Случь.
"Так же в реках регулярно гибнет рыба и другие живые организмы. В апреле прошлого года ГЭИ Полесского округа были рассчитаны убытки вследствие гибели рыбы - более 21 млн грн", - сообщил глава Госэкоинспекции.
Из-за этого 16 мая прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к Кабинету министров и Президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь в Житомирской и Хмельницкой областях зоной чрезвычайной экологической ситуации. В то время, как ГЭИ в Хмельницкой области обратилась в суд с требованием приостановить деятельность ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика".
"И в июле прошлого года Волынский окружной административный суд удовлетворил требование в полном объеме. Однако была подана апелляция, и уже в декабре Восьмой апелляционный административный суд Львова отменил это решение. То есть фабрика и в дальнейшем может травить две области. Сделало ли руководство фабрики какие-то выводы? Однозначно нет!" - написал Фирсов.
Напомним, 23 июля 2019 года суд останавливал производство ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина", которая долгое время загрязняла своими сбросами реки в Хмельницкой и Житомирской областях.