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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60177 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У РФ заявили про проведення навчань із використанням безпілотників в окупованому Криму

У РФ заявили про проведення навчань із використанням безпілотників в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 18814 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. В окупованому Криму пройшли навчання російських військових із використанням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії, передає УНН.

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“Під час навчання розрахунки бойових машин систем залпового вогню, гаубичної артилерії та мінометних підрозділів відпрацювали підготовку до стрільби та зміни вогневих позицій в умовах застосування умовним противником авіації та диверсійно-розвідувальних груп”, — йдеться у повідомленні.

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За даними Міноборони РФ, коригування вогню та виявлення цілей здійснювалися операторами безпілотників з постів спостереження та розвідки.

Також російські артилеристи “виконали завдання щодо оборони морського узбережжя з виконанням бойових стрільб по мішених позиціях”.

У відомстві уточнили, що у навчанні взяли участь близько 20 розрахунків артилерії Південного військового округу Росії та безпілотних літальних апаратів Чорноморського флоту Росії.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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