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У РФ затвердили повномаштабне вторгнення ще 18 січня. Україну планували захопити до 6 березня - Міноборони

У РФ затвердили повномаштабне вторгнення ще 18 січня. Україну планували захопити до 6 березня - Міноборони

Київ • УНН

 • 407421 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Повномасштабне вторгнення Росією на територію України було затверджено та сплановано ще в середині січня, а російські військові знали про це заздалегідь. Про це свідчать вилучені планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ, які оприлюднили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

У Міністерстві оборони повідомили, що до їх розпорядження потрапили планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

“Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03.”, - інформують у відомстві.

Там наголосили, що підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

“Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги”, - зазначили у Міністерстві.

Додамо

Наразі існує велика загроза, що у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Українські Національні Новини

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