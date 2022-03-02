В РФ утвердили полномасштабное вторжение еще 18 января. Украину планировали захватить до 6 марта - Минобороны

Детали

В Министерстве обороны сообщили, что в их распоряжение попали планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное.

“Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. по 06.03.",- информируют в ведомстве.

Там отметили, что подразделение врага должно было совершить высадку с БДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно с 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

“Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе - для Гааги”, - отметили в Министерстве.

Добавим

Сейчас существует большая угроза, что в ближайшие дни в социальных сетях могут начать распространять фейкову информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявит капитуляцию Украины.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что такая обнародована информация будет фейковой, а целью является дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче.