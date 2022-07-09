У рф вибухнула газова заправка: п'ятьох людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У росії в Ульяновській області стався вибух на газовій заправці. Як повідомляють ЗМІ, постраждали п'ятеро людей, передає УНН.
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Telegram-канали публікують кадри з місця вибуху. Повідомляється, що випадок трапився у селі Кузоватове.
Внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей. Трьох відвезли до лікарні, двоє відмовилися від госпіталізації.
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Також у Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій.