В рф взорвалась газовая заправка: пять человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В россии в Ульяновской области произошел взрыв на газовой заправке. Как сообщают СМИ, пострадало пять человек, передает УНН.
Детали
Telegram-каналы публикуют кадры с места взрыва. Сообщается, что случай произошел в селе Кузоватово.
В результате взрыва пострадало пять человек. Троих увезли в больницу, двое отказались от госпитализации.
Добавим
Также в Брянской области перед грузовым поездом сработало взрывное устройство.