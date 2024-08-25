У рф помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М"
Київ • УНН
У росії на 91-му році життя помер Олег Мамалига, головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М". Він брав участь у розробці багатьох видів озброєння, включаючи протитанкові та тактичні ракетні комплекси.
У рф у віці 91 року помер головний конструктор оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" Олег Мамалига. Про це повідомив російський холдинг "Високоточні комплекси", передає УНН.
Деталі
Мамалига народився 4 квітня 1933 року, закінчив Ленінградський військово-механічний інститут. Працював у Спеціальному конструкторському бюро у Коломні, яке зараз входить до складу холдингу "Високоточні комплекси".
Мамалига брав участь у розробці озброєння та військової техніки, у тому числі перших радянських протитанкових ракетних комплексів ("Джміль" та "Малютка"), тактичних ("Точка") та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Ока", "Ока-У" та "Іскандер-М").
Додамо
Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" призначений для ураження цілей на відстані до 500 кілометрів. російська армія під час війни активно використовує ракетний комплекс Іскандер-М для ударів по регіонах України.