В рф умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М"
Киев • УНН
В россии на 91-м году жизни умер Олег Мамалыга, главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М". Он участвовал в разработке многих видов вооружения, включая противотанковые и тактические ракетные комплексы.
В рф в возрасте 91 года умер главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Об этом сообщил российский холдинг «Высокоточные комплексы», передает УНН.
Детали
Мамалыга родился 4 апреля 1933 года, окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал в Специальном конструкторском бюро в Коломне, которое сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У» и «Искандер-М»).
Добавим
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров. российская армия во время войны активно использует ракетный комплекс Искандер-М для ударов по регионам Украины.