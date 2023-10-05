У регіоні не має бути корупції: Кіпер анонсував створення робочої групи при Одеській ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Невдовзі при Одеській ОВА запрацює робоча група «Прозорість та підзвітність». Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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До складу робочої групи увійдуть представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ, інформує Кіпер.
«В регіоні не має бути корупції. Кожен повинен працювати виключно на Перемогу. Бути максимально чесним та відвертим», - написав Кіпер, додаючи, що згодом розповість про функціонал групи та подальші кроки.