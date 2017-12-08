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У реабілітаційному центрі митників провели обшук

У реабілітаційному центрі митників провели обшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У четвер Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України та Національна поліція України провели обшук на Столичному шосе, 129, де розташований реабілітаційний центр працівників митної служби. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

Як зазначається, ГПУ здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння невстановленими особами коштами Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС України в особливо великих розмірах та незаконного заволодіння об’єктами нерухомості на території реабілітаційного центру “Конча Заспа”, які належать професійній спілці працівників органів Державної митної служби України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

“Необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою обумовлювалась отриманими під час слідства даними, які можуть свідчити про незаконність окремих рішень посадових осіб професійної спілки працівників органів Державної митної служби України про відчуження майна реабілітаційного центру „Конча-Заспа“”, — сказано у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій виявлені речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, НАБУ провело обшуки в будівлі Мін'юсту.

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