В реабилитационном центре таможенников провели обыск
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В четверг Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украина провели обыск на Столичном шоссе, 129, где расположен реабилитационный центр работников таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
Как отмечается, ГПУ осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту завладения неустановленными лицами средствами Всеукраинского профессионального союза работников ОГФС Украины в особо крупных размерах и незаконного завладения объектами недвижимости на территории реабилитационного центра "Конча Заспа", принадлежащего профессиональному союзу работников органов государственной таможенной службы Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
"Необходимость в проведении обыска по указанному адресу обуславливалась полученными в ходе следствия данными, которые могут свидетельствовать о незаконности отдельных решений должностных лиц профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины об отчуждении имущества реабилитационного центра "Конча-Заспа"", - говорится в сообщении.
Во время проведения следственных действий обнаружены вещи и документы, которые могут иметь значение для досудебного расследования.
Как сообщал УНН, НАБУ провело обыски в здании Минюста.