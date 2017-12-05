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У "райських документах" про офшори фігурують 68 українців

У "райських документах" про офшори фігурують 68 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В оприлюднених Міжнародним консорціумом журналістських розслідуваннях щодо офшорів Paradise Papers ("райські документи") фігурують 68 українців. Про це йдеться в прес-релізі аналітичної системи YouControl, оприлюдненому у вівторок, 5 грудня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У міжнародному розслідуванні фігурють 68 українців (55 чоловіків і 13 жінок). Офшорами в Україні користуються як великі групи компаній, так і маленькі стартапи.

З 57 українських офшорів 27 зареєстровані на Британських віргінських островах, 11 - на Бермудських островах, 7 - на Мальті, 4 - на острові Мен, 3 - на Кайманових островах, 3 - на Сейшельських островах, 1 - у Великій Британії й 1 - на острові Джерсі.

Дві третини українців-засновників офшорів "райських документів" є керівниками або власниками українських компаній, що працюють в аграрному, фінансово-інвестиційному, фармакологічному, транспортному, енергетичному й ІТ-секторі.

Для деяких видів бізнесу, зокрема у сфері IT, використання офшорних і "напівофшорних" компаній взагалі є життєво необхідним, адже нині вихід на велику кількість міжнародних платформ для поширення своєї IT-продукції можливий саме через іноземні компанії. Так само вони отримують доходи саме на рахунки в іноземних банках, стверджують аналітики.

Як повідомляв УНН, журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань оприлюднили нові дані секретних документів, які отримали назву “Paradise Papers”. У них йдеться про податкові лазівки високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і згадується Президент України Петро Порошенко.

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