В "райских документах" об оффшорах фигурируют 68 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В обнародованных Международным консорциумом журналистских расследованиях по оффшорам Paradise Papers ("райские документы") фигурируют 68 украинцев. Об этом говорится в пресс-релизе аналитической системы YouControl, обнародованном во вторник, 5 декабря, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В международном расследовании фигура 68 украинцевй (55 мужчин и 13 женщин). Оффшорами в Украине пользуются как крупные группы компаний, так и маленькие стартапы.
С 57 украинских оффшоров 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, первые Великобритании и 1 - на острове Джерси.
Две трети украинцев-основателей оффшоров "райских документов" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.
Для некоторых видов бизнеса, в частности в сфере IT, использование оффшорных и "полуофшорних" компаний вообще является жизненно необходимым, ведь сейчас выход на большое количество международных платформ для распространения своей IT-продукции возможен именно через иностранные компании. Так же они получают доходы именно на счета в иностранных банках, утверждают аналитики.
Как сообщал УНН, журналисты Международного консорциума журналистских расследований обнародовали новые данные секретных документов, которые получили название "Paradise Papers". В них говорится о налоговых лазейках чиновников из 50 стран мира, в том числе упоминается Президент Украины Петр Порошенко.