У районі розведення сил на Донбасі помітили зенітну установку

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У межах ділянки розведення поблизу Станиці Луганської безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував зенітну установку. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 27.11.2018, 26 листопада БПЛА СММ знову зафіксував у межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської одну зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм)", – повідомили у штабі ООС з посиланням на українську сторону СЦКК.

Крім того, міні-апарат Місії зафіксував чотирьох представників незаконних збройних формувань, які перебували неподалік.

"Цинічність дій окупантів полягає в тому, що вони повідомили спостерігачам СММ, що біла ракета, випущена на південь від моста у Станиці Луганській нібито позначає готовність загарбників до розведення", – зазначили у СЦКК.

Також повідомляється, що в чергове зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу та інші перешкоди спостерігачам Місії на Маріупольському напрямку.

"Так, 26 листопада найманці російсько-окупаційних військ знову відмовили членам патруля Місії, які намагалися потрапити до автошляху Е58 (Одеса — Нова Каховка — Новоазовськ), у проїзді через блокпост біля Безіменного", – йдеться в повідомленні

Нагадаємо, бойовики збільшили щільність вогню на підступах до Станиці Луганської. Так, представники незаконних збройних формувань вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

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