В районе разведения сил на Донбассе заметили зенитную установку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В пределах участка разведения вблизи Станицы Луганской беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал зенитную установку. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 27.11.2018, 26 ноября БПЛА СММ снова зафиксировал в пределах участка разведения в районе Станицы Луганской одну зенитную установку (ОУ-23, 23 мм)", – сообщили в штабе ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК .
Кроме того, мини-аппарат Миссии зафиксировал четырех представителей незаконных вооруженных формирований, находившихся неподалеку.
"Циничность действий оккупантов заключается в том, что они сообщили наблюдателям СММ, что белая ракета, выпущенная к югу от моста в Станице Луганской якобы обозначает готовность захватчиков к разведению", – отметили в СЦКК.
Также сообщается, что в очередной раз зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия наблюдателям Миссии на Мариупольском направлении.
"Так, 26 ноября наемники российско-оккупационных войск вновь отказали членам патруля Миссии, которые пытались попасть в автодороги Е58 (Одесса – Новая Каховка – Новоазовск), в проезде через блокпост у Безыменного", – говорится в сообщении
Напомним, боевики увеличили плотность огня на подступах к Станице Луганской. Так, представители незаконных вооруженных формирований вели огонь из минометов 120-го калибра.