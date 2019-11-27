У районі Петрівського сьогодні вилучили два вибухонебезпечних предмета
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У районі Богданівки та Петрівського Донецької області сьогодні вилучено 2 вибухонебезпечних предмета. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.
“На ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, силами та засобами ДСНС України проведено розбирання 2 допоміжних споруд. Вилучено 2 вибухонебезпечних предмета”, — йдеться в повідомленні.
Також, на ділянці розведення № 1 (Станиця Луганська) ДСНС України провело технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.
“Здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму ТИША. Всього перевезено близько 4 тисяч пасажирів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо , 20 листопада завершився процес розмінування у районі Богданівки та Петрівського Донецької області.
Як повідомлялося, 21 листопада у районі Петрівського розпочався демонтаж фортифікаційних споруд.