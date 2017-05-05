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У рамках акції у лісах на Закарпатті висадили 5 млн саджанців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Учора, 4 травня, в урочищі Сурдук на Закарпатті фінішувала масштабна акція з озеленення Карпат “Майбутнє лісу в твоїх руках”, передає кореспондент УНН.

У рамках акції у лісах на Закарпатті висадили 5 млн саджанців

У рамках цьогорічної акції 5 мільйонів саджанців лісових порід дерев висадили на площі у майже 2900 гектарів, а сприяння природньому поновленню зроблено на 1400 гектарах карпатських лісів.

“Протягом весняної акції на території лісових господарств області було висаджено близько 5 мільйонів саджанців. Зазначу, що у зв′язку зі складними погодними умовами акцію було продовжено на кілька тижнів, адже на деяких територіях тільки нещодавно зійшов сніг. Вже традиційно спільно з лісівниками участь у висадці молодого лісу беруть діти, а саме учні шкільних лісництв, у яких на сьогодні задіяно 400 закарпатських школярів. У сьогоднішній акції взяли участь 30 дітей, наймолодшому лісівнику виповнилося усього 8 років”, — розповіла УНН речниця Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова.

Безпосередньо 4 травня на площі близько двох гектарів школярі разом із лісівниками висадили майже 5 тисяч саджанців ялини, ялиці, дубу, бука і ясеня. За словами начальника кадрового та юридичного відділу ДП “Брустурянське лісомисливське господарство” Михайла Немеша, 90-95% висаджених дерев приймуться і згодом замінять на даній гірській ділянці раніше вирубані дерева.

“Враховуючи те, що це північний схил, а висота тут сягає 800 метрів над рівнем моря, то краще на цій території приживаються хвойні породи. За 30 років із сьогоднішніх саджанців виростуть повноцінні дерева, а досягнуть розміру сусідніх дорослих дерев вони за 60-70 років...”, — зазначив М.Немеш.

Брустурянський лісгосп на Закарпатті унікальний й тим, що це одне з двох господарств в Україні і одне з небагатьох у Європі, де вирощують кедр європейський — рідкісну породу хвойних дерев, які категорично заборонено вирубувати. Безпосередньо у Кедринському лісництві загальнодержавного значення здійснюють заготівлю кедрових шишок, які сушать у сушарнях, “консервують” насіння, висаджують у розсаднику, вирощують саджанці та поновлюють кедровий осередок. Кедр — рослина вибаглива, тільки її саджанець може проростати 3 роки, а насінину часом доводиться “будити”.

Загалом же протягом тривалого часу увесь посадковий матеріал для озеленення карпатських лісів вирощується у розсадниках закарпатських лісгоспів. Цього року, окрім висадки саджанців у рамках акції “Майбутнє лісу в твоїх руках”, в області планово висадять близько 5 мільйонів молодих дерев, більшість з яких ще в травні, решту — восени.

Як раніше повідомляв УНН, 28 березня, у Рахівському районі Закарпаття, на висоті близько 800 метрів над рівнем моря лісівники спільно з учнями шкільних лісництв висадили 6 тис. молодих дерев різних порід.

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