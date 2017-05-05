В рамках акции в лесах на Закарпатье высадили 5 млн саженцев

В рамках нынешней акции 5000000 саженцев лесных пород деревьев высадили на площади почти 2900 гектаров, а содействие естественному возобновлению сделано на 1400 гектарах карпатских лесов.

“В течение весенней акции на территории лесных хозяйств области было высажено около 5000000 саженцев. Отмечу, что в связи со сложными погодными условиями акция была продлена на несколько недель, ведь на некоторых территориях только недавно сошел снег. Уже традиционно совместно с лесниками участие в высадке молодого леса принимают дети, а именно ученики школьных лесничеств, в которых сегодня задействовано 400 закарпатских школьников. В сегодняшней акции приняли участие 30 детей, самому младшему лесоводов исполнилось всего 8 лет”, — рассказала УНН пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

Непосредственно 4 мая на площади около двух гектаров школьники вместе с лесниками высадили почти 5000 саженцев ели, пихты, дуба, бука и ясеня. По словам начальника кадрового и юридического отдела ГП “Брустурянского лесоохотничего хозяйства” Михаила Немеша, 90-95% высаженных деревьев примутся и впоследствии заменят на данном горном участке ранее вырубленные деревья.

“Учитывая то, что это северный склон, а высота здесь достигает 800 метров над уровнем моря, то лучше на этой территории приживаются хвойные породы. За 30 лет с сегодняшних саженцев вырастут полноценные деревья, а достигнут размера соседних взрослых деревьев они за 60-70 лет ...”, - отметил М.Немеш.

Брустурянский лесхоз на Закарпатье уникальный и тем, что это одно из двух хозяйств в Украине и одно из немногих в Европе, где выращивают кедр европейский — редкую породу хвойных деревьев, которые категорически запрещено вырубать. Непосредственно в Кедринском лесничестве общегосударственного значения осуществляют заготовку кедровых шишек, которые сушат в сушилках, “консервируют” семена, высаживают в питомнике, выращивают саженцы и восстанавливают кедровый центр. Кедр — растение прихотливое, только ее саженец может прорастать 3 года, а семя время приходится “будить”.

Всего же в течение длительного времени весь посадочный материал для озеленения карпатских лесов выращивается в питомниках закарпатских лесхозов. В этом году, кроме высадки саженцев в рамках акции “Будущее леса в твоих руках”, в области планово высадят около 5000000 молодых деревьев, большинство из которых еще в мае, остальные — осенью.

Как ранее сообщал УНН, 28 марта, в Раховском районе Закарпатья, на высоте около 800 метров над уровнем моря лесоводы совместно с учениками школьных лесничеств высадили 6 тыс. Молодых деревьев различных пород.