У Раді зареєстрували звернення до КСУ щодо закону про зняття недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звернення до Конституційного суду України для отримання висновку, в який спосіб парламент має виконувати висновок КСУ щодо законопроекту про зняття недоторканності. Про це заявив народний депутат України (фракція "Європейська Солідарність") Руслан Князевич під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.
"Зважаючи, що питання тих застережень, які є у висновку КСУ, не вирішені, ми маємо серйозну правову колізію. Я зареєстрував відповідний проект постанови про звернення до КСУ з метою надання висновку, в який спосіб парламент має виконувати висновок щодо законопроекту 7203. Без такого роз'яснення, я переконаний, парламент робить велику помилку, коли допускає таке грубе порушення", - зазначив Князевич.
За його словами, раніше КСУ у своєму висновку застерігав, що скасування депутатської недоторканності може завадити виборцям відстояти свої права в парламенті через обраного ними представника. Крім того, ще у 2016 році КСУ заборонив попередньо схвалювати законопроекти на першій та останній сесії, як це сталось у випадку із законопроектом про скасування депутатської недоторканності.
Нагадаємо, раніше у Президента заявили, що Конституційний суд України не робив жодного застереження відносно законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.
Також нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).