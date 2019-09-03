У Президента заявили, що жодного застереження від КСУ щодо зняття недоторканності немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Конституційний суд України не робив жодного застереження відносно законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів. Про це заявив народний депутат, представник Президента України Федір Веніславський під час виступу з парламентської трибуни, передає кореспондент УНН.
"У висновку КСУ щодо законопроекту 7203 жодного застереження, про які говорять наші політичні опоненти, не міститься… Конституційний суд у своїх рішення чітко зазначив, що стосується законопроекту про внесення змін до Конституції України, має бути дотримано кілька ключових речей, які прямо передбачені розділом 13 Конституції України", - зазначив Веніславський.
За його словами, КСУ тільки говорить про те, що правоохоронні органи мають забезпечити нормальне функціонування парламенту.
При цьому він пояснив, що опоненти позиції влади відносно зняття депутатської недоторканності заявляють про імовірні переслідування народних депутатів у разі ухвалення відповідного закону.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон.