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У Раді створили ще шість міжфракційних об'єднань

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У парламенті створили ще шість міжфракційних парламентських об'єднань. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук під час засідання ВРУ, передає кореспондент УНН.

У Раді створили ще шість міжфракційних об'єднань

"Надійшло повідомлення про створення міжфракційного об'єднання "Вінничина", щодо створення міжфракційного депутатського об'єднання "Одещина". Ще одне оголошення – щодо створення міжфракційного об'єднання "Прикарпаття", "Південь України", "Буковина", "Міжпарламентська платформа боротьби з туберкульозом", - зазначив Стефанчук.

За його словами, головою міжфракційного об'єднання "Вінничина" обрано нардепа Анатолія Драбовського, а головою "Одещини" стала Тетяна Плачкова, "Прикарпаття" – Роман Мулик, тоді як "Південь України" очолив Артем Чорноморов.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній Раді створили два нових міжфракційних депутатських об’єднання — “Львівщина” і “Тернопільщина”.

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