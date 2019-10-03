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В Раде создали еще шесть межфракционных объединений

Киев • УНН

 • 12766 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В парламенте создали еще шесть межфракционных парламентских объединений. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время заседания ВРУ, передает корреспондент УНН.

В Раде создали еще шесть межфракционных объединений

"Поступило сообщение о создании межфракционного объединения "Винничина", о создании межфракционного депутатского объединения "Одещина". Еще одно объявление - о создании межфракционного объединения "Прикарпатье", "Юг Украины", "Буковина", "Межпарламентская платформа борьбы с туберкулезом", - отметил Стефанчук.

По его словам, главой межфракционного объединения "Винничина" избран нардеп Анатолий Драбовский, а главой "Одещины" стала Татьяна Плачкова, "Прикарпатье" - Роман Мулык, тогда как "Юг Украины" возглавил Артем Черноморов.

Напомним, 18 сентября в Верховной Раде создали два новых межфракционных депутатских объединения - "Львовщина" и "Тернопольщина".

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