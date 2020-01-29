У Раді розповіли, скільки законів ветував Зеленський з початку роботи парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ветував 10 законів з початку роботи парламенту нового скликання. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
"На 10 законів, із яких дев’ять є перехідними із попередніх скликань Верховної Ради, Президентом України було накладено вето. Верховна Рада дев’ятого скликання під час другої сесії розглянула шість повернутих законопроектів і три з них прийняла з пропозиціями Президента, один – прийняла повторно, подолавши вето, і два - не прийняла повторно та зняла з розгляду", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Зеленський не тільки ветував, проте й вносив власні законопроекти.
"Загалом Президентом України як суб’єктом права законодавчої ініціативи з початку скликання було внесено 51 проект законів, із яких 37 були розглянуті Верховною Радою. За підсумками розгляду 25 законопроєктів було прийнято в цілому, два – відхилено та знято з розгляду, три законопроекти прийнято в 1-2 читанні і ще сім було враховано та на доопрацюванні. Станом на 17 січня 2020 року, на опрацюванні в комітетах знаходяться 23 проекти законів", - повідомили у Раді.
Нагадаємо, що Президента вважають головним рушієм реформ 60% українців.