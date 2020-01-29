Понад половина українців вважають Президента головним рушієм реформ у країні – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президента вважають головним рушієм реформ 60% українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
"Головним рушієм реформ громадяни однозначно вважають Президента (60%), також до основних рушіїв зараховують уряд (37%), парламентську фракцію партії "Слуга народу" (30%), населення (27%), громадські організації, волонтерів (24%)", - повідомляється в результатах опитування.
У свою чергу, найбільший опір реформам, на думку громадян, чинять олігархи (51%) та бюрократія, чиновники (43%).
Проте зазначається, що порівняно з минулим роком в уявленнях українців щодо рушіїв реформ відбулися істотні зміни: різко зросли сподівання на Президента (з 24% до 60%) та на більшість у Верховній Раді (з 10% до 30%), натомість значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу (з 25% до 12%) та МВФ і Світового банку (з 24% до 12%).
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Найкращий баланс в оцінці громадянами ролі у проведенні реформ (тобто переважання в оцінках ролі рушія) виявився у Президента (+52%), населення (+23%), громадських організацій, волонтерів (+21%), уряду (+20%), більшості у Верховній Раді (+18%). А найгірший баланс у визначенні "рушії-гальма" в олігархів (–48%) та чиновників (–42%).
Додамо, що опитування проводилось з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що Зеленського визнали політиком 2020 року 46% населення.