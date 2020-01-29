Более половины украинцев считают Президента главным двигателем реформ в стране - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президента считают главным двигателем реформ 60% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Главным двигателем реформ граждане однозначно считают Президента (60%), также к основным двигателям причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%)", - сообщается в результатах опроса.
В свою очередь, наибольшее сопротивление реформам, по мнению граждан, оказывают олигархи (51%) и бюрократия, чиновники (43%).
Однако отмечается, что по сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев относительно двигателей реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на Президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), зато значительно уменьшилось признание как двигателей реформ стран Запада (с 25% до 12%) и МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).
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Лучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли двигателя) оказался у Президента (+ 52%), населения (+ 23%), общественных организаций, волонтеров (+ 21%), правительства (+ 20%), большинства в Верховной Раде (+ 18%). А худший баланс в определении "двигатели-тормоз" у олигархов (-48%) и чиновников (-42%).
Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, что Зеленского признали политиком 2020 года 46% населения.