В Раде рассказали, сколько законов ветировал Зеленский с начала работы парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал 10 законов с начала работы парламента нового созыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
"На 10 законов, из которых девять являются переходными из предыдущих созывов Верховной Рады, Президентом Украины было наложено вето. Верховная Рада девятого созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями Президента, один - приняла повторно, преодолев вето, и два - не приняла повторно и сняла с рассмотрения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский не только ветировал, но и вносил собственные законопроекты.
"В общем Президентом Украины как субъектом права законодательной инициативы с начала созыва было внесено 51 проект законов, из которых 37 были рассмотрены Верховной Радой. По итогам рассмотрения 25 законопроектов было принято в целом, два - отклонены и сняты с рассмотрения, три законопроекта принято в 1-2 чтении и еще семь были учтены и на доработке. По состоянию на 17 января 2020 года, на рассмотрении в комитетах находятся 23 проекта законов", - сообщили в Совете.
Напомним, что Президента считают главным двигателем реформ 60% украинцев.