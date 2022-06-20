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У Раді пленарний день присвятять виключно фінансовим законопроектам

У Раді пленарний день присвятять виключно фінансовим законопроектам

Київ • УНН

 • 97580 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Порядок денний роботи ВР дуже насичений, а один день буде присвячено фінансовим законопроектам. Про це в ефірі телемарафону розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Цитата

"Дуже насичений порядок денний на ці дні. Окремий день присвячений фінансовим законопроектам", - повідомив нардеп.

Зокрема, як пояснив Гетманцев, мова йде про митний безвіз, режим спільного транзиту, тобто обмін і доступ наш до інформації про оформлення митних вантажів європейськими країнами. Мова йде про ухвалення ВР законопроекту №7420 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що дозволить гармонізувати митне законодавство та приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Відповідно захід спрямований на те, аби прибрати корупцію з митниці і здійснити дійсно дієву реформу з митними органами. Таку, яка б забезпечила і захист прав бізнесу, і відсутність будь яких корупційних правопорушень", - пояснив Гетманцев.

Контекст

У 2021 році Україна планувала за 2-3 роки підписати з Європейським Союзом п’ять нових "безвізів" у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Усі вони вже майже виконані. Після ухвалення законопроекту про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) вона стане основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Великою Британією, Туреччиною, Північною Македонією та Сербією.

Нова комп'ютеризована транзитна система (New Computerized Transit System – NCTS) – це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту.

Україна реформує митну систему відповідно до норм ЄС. Спільний транзит – одне з ключових питань економічної інтеграції між ЄС та Україною. Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити застосування NCTS. Застосування NCTS розпочалося 16 листопада 2020.

Запровадження системи в Україні відбувається у три етапи: Пілотний проект (завершено), Національне застосування (розпочато 17 березня 2021 – триває) та Міжнародне застосування (розпочнеться після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту).

Українські Національні Новини

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