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В Раде пленарный день посвятят исключительно финансовым законопроектам

Киев • УНН

 • 97571 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Повестка дня работы ВР очень насыщенная, а один день будет посвящен финансовым законопроектам. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

"Очень насыщенная повестка дня на эти дни. Отдельный день посвящен финансовым законопроектам", - сообщил нардеп.

В частности, как объяснил Гетманцев, речь идет о таможенном безвизе, режиме общего транзита, то есть обмен и доступ наш к информации об оформлении таможенных грузов европейскими странами. Речь идет о принятии ВР законопроекта №7420 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что позволит гармонизировать таможенное законодательство и присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.

"Соответственно мера направлена ​​на то, чтобы убрать коррупцию из таможни и осуществить действительно действенную реформу с таможенными органами. Такую, которая бы обеспечила и защиту прав бизнеса, и отсутствие каких-либо коррупционных правонарушений", - объяснил Гетманцев.

Контекст

В 2021 году Украина планировала за 2-3 года подписать с Европейским Союзом пять новых "безвизов" в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Все они уже почти выполнены. После принятия законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) она станет основой для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Великобританией, Турцией, Северной Македонией и Сербией.

Новая компьютеризированная транзитная система (New Computerized Transit System – NCTS) – это система, в основе которой лежит Конвенция о процедуре совместного транзита.

Украина реформирует таможенную систему в соответствии с нормами ЕС. Совместный транзит – является одним из ключевых вопросов экономической интеграции между ЕС и Украиной. Чтобы присоединиться к Конвенции, Украина должна использовать NCTS. Применение NCTS началось 16 ноября 2020 года.

Введение системы в Украине происходит в три этапа: Пилотный проект (завершен), Национальное применение (начато 17 марта 2021 года – продолжается) и Международное применение (начнется после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита).

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