У Раді обурилися через заяву Зеленського про Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко і народний депутат Володимир Ар'єв обурилися через формулювання із заяви Президента України Володимира Зеленського про загострення ситуації на Донбасі, оприлюдненої прес-службою Глави держави, а саме, щодо сподівання, що "російська сторона відновить контроль над цими підрозділами". Свої коментарі вони опублікували у Facebook, передає УНН.
"Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців, а... відновить свій контроль над підрозділами. Відкрию "таємницю" - в РФ є повний контроль над так званою "владою" так званих ОРДЛО, й 400 км українського кордону", - заявила Геращенко.
Віце-спікер парламенту зауважила також: "Я не знаю, скільки провисить ця новина. "Новина" про "вкрадені монітори" жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л. Кучми, а з сайту президента України, й досі там висить, до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися".
"Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло 6 наших воїнів, вічная їм пам'ять. 26 поранені)", - вказала Геращенко.
Вона додала, що чекає спростувань і вибачень. "А що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців", - написала парламентар.
Водночас вона додала, що всю інформацію щодо заручників, чим вона займалася під час мінських переговорів щодо Донбасу, передано. "Якщо в нової команди є потреба, готова, звичайно, проговорити і ці моменти дуже важливої комунікативної лексики, що стосується мінських перемовин", - зауважила Геращенко.
При цьому народний депутат, голова постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв також прокоментував повідомлення на сайті Глави держави.
"Не повірив очам. Перечитав двічі. Подивився, чи не фейк. Ні, не фейк. І сторінка не фейк. Не знаю, чи це проблема спічрайтера і коректора Адміністрації Президента, чи проблема точки зору нового Президента? Попередній вимагав від Росії не контролювати терористів, а забратися з Донбасу, разом з терористами", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відреагував на загострення на Донбасі словами: "Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".