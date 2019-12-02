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У Раді хочуть збільшити кількість пленарних засідань у грудні

У Раді хочуть збільшити кількість пленарних засідань у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Верховній раді України хочуть додати кількість пленарних засідань, виділивши під них кілька днів із тижня, присвяченого засіданням комітетів. Про це на брифінгу після Погоджувальної ради заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Можливо, якщо буде воля депутатів, то наступний тиждень буде комбінований. Будемо поєднувати і на засідання комітетів будуть деякі дні виділені під засідання ВРУ", - сказав Разумков.

Додамо, згідно з порядку денного Ради, розміщеного на сайті ВРУ, з 9 по 13 грудня тиждень передбачений лише для роботи народних депутатів в комітетах.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, під час години запитань до уряду в Раді зі звітом виступить міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. 

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