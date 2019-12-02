Милованов цього тижня відзвітується у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У п’ятницю, 6 грудня, під час години запитань до уряду в Раді зі звітом виступить міністр розвитку економіки, торгівлі иа сільського господарства Тимофій Милованов. Відповідне рішення озвучив голова ВРУ Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради. Передає кореспондент УНН.
"Ми погоджуємося, що на годину запитань до уряду запрошуємо Міністра економічного розвитку Тимофія Милованова", - сказав Разумков.
Нагадаємо, за словами міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, реальна зарплата зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6%, і на 18%, порівняно із 2013 (докризовим) роком.