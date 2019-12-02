Милованов на этой неделе отчитается в Раде

"Мы согласны, что в час вопросов к правительству приглашаем Министра экономического развития Тимофея Милованова", - сказал Разумков.

Напомним, по словам министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, реальная зарплата выросла за 9 месяцев 2019 на 9,6%, и на 18%, по сравнению с 2013 (докризисным) годом.