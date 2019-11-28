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Зарплата зросла на 18% порівняно з докризовим роком – Милованов

Зарплата зросла на 18% порівняно з докризовим роком – Милованов

Київ • УНН

 • 11436 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Реальна зарплата зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6%, і на 18% порівняно з 2013 докризовим роком. Про це у себе в Facebook написав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Статистика дня. Реальна зарплата (з врахуванням інфляції) зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6 відсотків. Порівняно з 2013 докризовим роком, реальна зарплата зросла на 18%", - повідомив міністр.

Нагадаємо, міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання середньої зарплати до 16 047 грн у 2022 році, що на 50% вище, ніж у вересні 2019 року.

Українські Національні Новини

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