Зарплата выросла на 18% по сравнению с докризисным годом - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Реальная зарплата выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6%, и на 18% по сравнению с 2013 докризисным годом. Об этом у себя в Facebook написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
"Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%", - сообщил министр.
Напомним, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост средней зарплаты до 16 047 грн в 2022 году, что на 50% выше, чем в сентябре 2019 года.