Зарплата выросла на 18% по сравнению с докризисным годом - Милованов

"Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%", - сообщил министр.

Напомним, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост средней зарплаты до 16 047 грн в 2022 году, что на 50% выше, чем в сентябре 2019 года.